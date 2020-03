Un hombre fue captado durmiendo en un árbol en plena cuarentena en Perú por la propagación del coronavirus.

¿Qué pasó? Unos perros que caminaban muy cerca a él fueron la respuesta. Resulta que este sujeto salió de su casa para pasear a sus perros y se quedó dormido sobre el tronco de un árbol.

Al ser increpado por las autoridades del distrito de Los Olivos en Lima, respondió: “Yo vivo acá a la vuelta, he venido a sacar a mi perro. No he estado durmiendo, por favor”.

Los agentes del Serenazgo le pidieron que cumpliera con la cuarentena, sin embargo, el hombre comenzó a insultar a los funcionarios.

“Y quién m… eres tú, quién eres. No fastidies, quieres, a mí qué me interesa, ¿qué tienes?”, dijo el hombre que se identificó como militar en situación de retiro.

El Gobierno del Perú ordenó Estado de Emergencia desde el 16 de marzo por el avance del coronavirus que ya ha cobrado 9 víctimas mortales y más de 400 infectados (cifras al 26 de marzo).

