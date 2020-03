En un fenómeno viral se convirtió Jorge Villacorta al pasear a su pequeño perro en calzoncillos en Miraflores. Y es que esta cómica historia no solo se basa en el hecho de que fue intervenido por la Policía Nacional - por andar sin documentos en pleno Estado de Emergencia - sino por los gritos desesperados de una mujer que lloraba por el can y no por su ‘esposo’.

“Cachito”, Ozzy y la supuesta esposa

Para explicar esta divertida anécdota, se debe aclarar ciertos puntos:

1. Ozzy es el perrito de 7 meses por el que lloraba esta mujer

2. ‘Cachito’ no existe. En redes sociales comentaron que el desafortunado vecino era conocido como ‘Cachito’, pero no es así. Se llama Jorge y le dicen ‘Coco’.

“Yo le doy calma al perro que se pone a ladrar, yo le digo ‘Ozzy, tranquilo’, pero parece que un Policía escucha mal y dice ‘Cachito’. Con los memes y todo, la gente cambia la versión y ahora me dicen Cachito”, contó al programa Domingo al Día de América Televisión.

3. La mujer que gritaba y lloraba desde el balcón sí es la dueña del perro, pero no es la pareja.

“No, no es (mi novia) es la hija de mi pareja, pero por un momento de pánico reaccionó de esa manera. Es una chica joven, que por el estrés que vivimos reaccionó de esa forma, pero no significa que no me quiera”

“Yo me despierto todas las mañanas y lo saqué a pasear en pijama, con mi boxer y mi polo (...) Luego se me amontonan tres patrulleros como si yo fuera el chapo Guzmán”, cuenta el hombre que ahora prefiere recordar con humor este hecho.

