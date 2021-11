Las aplicaciones de comida a domicilio van en aumento y cada vez más son los usuarios que deciden comprar alimentos fuera de casa para compartirlos con familiares, amigos o simplemente solos.

En ese sentido, son varios los usuarios que se ven obligados a dejar un mensaje al restaurante para requerimientos específicos que no llegaron a solicitar en el pedido original.

Para ello, las apps de ‘delivery’ permiten enviar mensajes de texto que son recibidos por los empleados de los establecimientos. Lo que no se esperaban los camareros de un restaurante era recibir un cómico mensaje a través de esta vía.

“Por favor no tardéis mucho, mi suegra esta en casa y hasta que no coma no se va”, rezaba un ticket que ha sido publicado por la cuenta de Twitter @SoyCamarero, dedicada a temas de hostelería.

El mensaje se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado miles de comentarios y respuestas satíricas en la red social. “Ese pedido es un grito de auxilio”, ha señalado una usuaria. “Yo pongo esa orden en prioridad si leo eso”, ha comentado otra.

Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme 😂 pic.twitter.com/QPZ99c8NlI — Soy Camarero (@soycamarero) November 22, 2021

