Terapeuta que "curaba" la homosexualidad se declara gay

Su nombre era conocido por haber publicado un libro llamado "Convertirse en un hombre completo", su trabajo era tratar "casos" de homosexualidad y revertir dicha "condición", pero luego de 30 años de matrimonio, David Matheson, miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, decidió divorciarse de su mujer y declararse gay.

A través de su cuenta en Facebook, el terapeuta y escritor aseguró que no se sentía arrepentido de su antigua laboral pues muchos de sus pacientes se lo han agradecido, pero reconoce que también en el proceso daño a muchas otras personas.

"Hace un año me di cuenta de que tenía que hacer cambios sustanciales en mi vida. Me di cuenta de que no podía quedarme en mi matrimonio más tiempo", señaló en dicha publicación.

Matheson señaló que tras luchar contra sus propias creencias y trabajo, se armó de valor y decidió enfrentar la realidad de su vida.

"Estar en una relación íntima con un hombre ya no era algo que quería evitar. Se había convertido en una necesidad", aseguró en su página de Facebook.

Además señaló que aún siente mucha homofobia hacia el mismo, debido a su reciente decisión, pero que espera encontrar un compañero masculino que pueda estar con él de ahora en adelante.

"Si pudiera cambiar una cosa, además de mi propia vida, sería alentar a las personas a que realmente sean dueñas de sí mismas y se sientan seguras con respecto al camino de su vida y la sigan sin temor ni vergüenza, sin importar lo que otros puedan pensar", sostuvo en dicha publicación.

