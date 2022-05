La partida de una mascota es una de las experiencias más tristes para las familias amantes de los animales. Muchas veces nos quedamos con la duda de saber qué es lo que realmente quieren nuestras mascotas, debido a que no pueden hablar para poder entenderlas, pero un veterinario decidió develar lo que él cree que es el último deseo de los animalitos antes de fallecer.

El usuario de Twitter, Jesse Dietrich, se encargó de revelar lo que conversó con un veterinario profesional, quien le comentó que el dolor de la pérdida de una familia es tan fuerte, que incluso el 90% de las personas, prefieren no ver el momento de la muerte de sus mascotas cuando deciden dormirlas para frenar su dolor.

Según Jesse, el veterinario le comentó que en los últimos minutos de vida de las mascotas, ellas buscan con la mirada a sus dueños: “Lo más difícil es ver cómo los animales viejos o enfermos buscan a sus dueños con sus ojos antes de irse a dormir”, pero al no verlos, fallecen sin poder verlos, por lo que ahora algunos veterinarios recomiendan a la familia acompañar al animalito en sus últimos momentos.

El especialista respondió sin dudar que lo más difícil para él era ver cómo los animales viejos o enfermos buscan a sus dueños con sus ojos antes de irse a dormir. El hecho es que el 90 % de los propietarios no quieren estar en una habitación — ✠Santiallica84✠(Сантиаго)✠ (@Thiagocuervo) April 26, 2022

Finalmente, el usuario de Twitter decidió dejar una recomendación a todas las personas que estuvieron leyendo sus hilos: “No los dejes morir en una habitación, con un extraño en un lugar que no les gusta. Es muy doloroso para los veterinarios ver cómo las mascotas no pueden encontrar a su dueño durante los últimos minutos de su vida. No entienden por qué el dueño los dejó”.

