Una maestra con 25 años como directora de un colegio, fue despedida por imitar a Paulina Rubio en un video de Tik Tok. La mujer en mención se llama Elena Cuétara, quien tuvo la ocurrencia de hacer un video en la aplicación de Tik Tok durante esta cuarentena, en el que imita a mexicana, quien recomienda consumir bebidas con alcohol.

Los padres de familia de la escuela donde trabajaba esta profesora, consideraron que ese video no era apropiado, ya que incitaba a sus hijos a ingerir bebidas alcohólicas. Fue la misma maestra quien reveló que tras este video, su jefe la despidió de su trabajo: “El 27 de mayo se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibió una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos trabajar juntos”, indicó.

Asimismo, la maestra confiesa estar tranquila, y que ahora se quedó sin trabajo, por lo que tiene que ver lo que hará con su vida, y lamenta que por hacer un chiste a través de Tik Tok se haya quedado desempleada.