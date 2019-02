El divertido video de un joven que se queja del calor se viraliza

El video de un joven argentino quejándose del calor se ha viralizado en las redes sociales, debido a la forma en que lo hace.

El expresivo muchacho empieza la grabación diciendo: "No puede hacer tanto calor. Estás parado, transpirás; te movés dos pasos, transpirás; estirás el brazo, transpirás. Te banco el verano, los días largos, las noches cortas, la pileta, la birra. ¡Everything!".

Luego añade: "¿hace falta que no corra ni una p*** briza? Igualmente, lo peor de todo, son los comentarios de algunas personas tipo 'está re lindo el calor, por qué no vas a la pile; ¿por qué no salís un rato a tomar un helado'. ¿Vo' me va' a pagar el helado?; ¿vo' me va' a pagar la pile? Si vo' me lo va' a pagar, no me quejo nada".

Para finalizar, el muchacho añade a su queja: "voy a empezar a decirle "LA CALOR", a ver si también se ofende y se va. ¡Señora, Pachamama, cambiame el clima que me c..o de calor".

El video fue compartido en las redes sociales, viralizánse de inmediato. Incluso ha sido compartido más de 35 mil veces.

Tras compartir el video, el muchacho se pronunció: "Es raro lo que estoy viviendo. Al video lo subí un día que estaba idiota mientras iba paseando perros, que es de lo que trabajo. Me pintó el humor y no puedo creer la repercusión que tuvo, sobre todo en Facebook".

HAY MÁS...