El donante de esperma más conocido confesó el miedo que tienen sus clientas a que sus hijos se conozcan

Kyle Gordy es uno de los donantes de esperma más famosos y efectivos en el mundo, y ha ayudado a 23 mujeres a que salgan embarazadas en Estados Unidos. Sin embargo, el éxito no ha permitido que las madres de los pequeños no tengan miedo.

Él comentó que muchas madres le comentan que tienen miedo que sus hijos se encuentren y se enamoren, siendo medios hermanos.

Gordy, conociendo este problema creó un grupo privado en Facebook para que los padres se conozcan y sepan de los niños. De tal modo se evita un incesto.

Él confesó que luego de crear el grupo se ha sentido mejor. "No me preocupaba demasiado por que mis hijos se encuentren inesperadamente", señaló.

Él afirma que recibe 100 peticiones al mes y él escoge a sus clientes para que su hijo tenga una buena vida. Su "negocio" no es ilegal, puesto que él no cobra por sus servicios.

Él afirma no fumar, no drogarse, no beber alcohol y tiene un buen historial familiar.

