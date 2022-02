Dos cubanos recién llegados a Miami solicitan ayuda a la comunidad, sobre todo a la de cubanos que dejaron como ellos atrás a la dictadura en la isla, para salir de las calles de esa ciudad de Estados Unidos, adonde llegaron en busca de la libertad y las oportunidades que el régimen castrista no brinda a su pueblo.

Laura Marante y Michael Pérez son los dos inmigrantes cubanos recién llegados a Miami que piden ayuda a la comunidad para salir de las calles, donde están desde que llegaron a esta ciudad hace más de una semana.

Ambos afirman que no tienen familia ni amigos en Miami. Acudieron al Ministerio de la Niñez y la Familia y les dijeron que tendrían que esperar varias semanas para obtener una respuesta a su caso.

Asistieron a varias iglesias, pero solo recibieron ayuda de un sacerdote que les pagó dos noches en un motel.

“No tenemos a nadie que nos ayude. ¿Como hacemos nosotros? Es muy difícil. Pero si me suben a un avión con todas las comodidades, aquí me quedo, no vuelvo a Cuba”, dijo en emotivas declaraciones a Telemundo 51.

Están alarmados por las bajas temperaturas Acampan al noroeste de 27th Avenue y en la entrada de 836 en dirección este, esperando que alguien los ayude.





En busca de la libertad

Laura salió de Cuba el 23 de noviembre del 2018 hacia Guyana Francesa con el fin de emigrar hacia Estados Unidos y desde ahí ambos inmigrantes iniciaron su travesía a través de varios países sudamericanos y centroamericanos como Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador y La Colombie.

“Veinte días en la jungla, nos perdimos en la jungla. Sin comida ni nada, pero gracias a Dios encontramos un campamento militar abandonado y habían sembrado yuca”, cuenta Laura, quien cuenta que estuvieron cinco días allí, se recuperaron y continuaron su viaje.

“Quiero ser libre y vine aquí pensando que podría encontrar la libertad. Libre es lo que quiero ser libre y sentirme un ser humano, como en mi país lamentablemente no pude sentirme”, aseveró.





