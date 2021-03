¡Terrible! Una profesora de yoga utilizó sus redes sociales para contar que fue víctima de acoso sexual en los Bosques de Palermo, Argentina, por dos hombres que la sorprendieron mientras meditaba.

“Quiero contar algo que me acabo de pasar. Me fui a meditar a los bosques, fui a una zona transitada, había dos parejitas cerca (...) Entonces me pongo los auriculares, me pongo a trabajar en un proyecto mío, me pongo a escribir y no me doy cuenta que la pareja de al lado se había ido”, comenzó diciendo.

“Miro para el costado y veo que empiezan a caminar hacia mi dos hombres, uno sin remera... Entonces intento pensar positivo, vuelvo a mirar y ya los tenía muy cerca. Me quedo totalmente dura. Mi mente ya empieza a pensar en darles todo, el celular y la bicicleta”, agregó.

En ese sentido, la joven pensó que le robarían sus pertenencias, pero se llevó la terrible sorpresa que los inescrupulosos hombres le expresaron sus deseos sexuales.

“Me expresan que tenían ganas de hacerme lo mismo que le hace un actor a una actriz en una película conocida, sobre sexualidad y sadomasoquismo. Puede parecer poco, pero es un montón y no sabes si lo van a cumplir o no. Cierro los ojos y en ese momento siento que se me paró el mundo (...) Me pasa el hombre por atrás y siento su miembro pasándome por la cabeza...”, dijo entre lágrimas.

Afortunadamente, la joven fue rescatada por un conductor que advirtió la situación, y los acosadores huyeron del lugar. “¿Qué es ‘hacer algo’ y qué es ‘no hacer nada’? A mí sí me hicieron de todo. No me tocaron, no me penetraron. Pero sí me cagaron el día, sí me dejaron con miedo. Esto no debería existir”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR