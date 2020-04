Un hermoso gesto vivió una enfermera en un supermercado en Chihuahua, México. Se trata de Luna Bencomo y jamás imaginó que sería aplaudida por todos los trabajadores y clientes.

La enfermera contó que en un primer momento temía de que fuera atacada, como han sido varios de sus compañeros, sin embargo, la reacción de la gente fue distinta.

"Hoy fui al súper saliendo del trabajo, llevaba puesto mi uniforme y cuando llegué a la fila para entrar pude sentir las miradas de algunas personas, en cuanto el guardia se percató de mi presencia se acercó a mí y me preguntó si era enfermera o doctora”, contó la enfermera.

Reveló que respondió con temor, pues al ver la reacción de los clientes y empleados pensó que sería atacada, sin embargo, no fue así.

"(El guardia), en menos de un minuto me habló y me pidió que pasara a la tienda, sentí bonito al ver que en lugar de discriminar me estaban dejando pasar sin hacer fila”, explicó.

Para finalizar, contó que ella caminó por el pasillo y la gente comenzó a aplaudirle y también, a agradecerle por el labor que hace ante esta pandemia del coronavirus.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira Plasencia responde a las burlas de Melissa Klug

Yahaira Plasencia responde a las burlas de Melissa Klug (26/04/20)

TE PUEDE INTERESAR