El enternecedor baile de un niño víctima de la guerra tras recibir una "nueva pierna" (VIDEO)

La historia de un niño de cinco años y una sonrisa contagiante se ha viralizado en las redes sociales, luego de recibir su "pierna nueva".

El pequeño de nombre Ahmad fue una de las tantas víctimas de la guerra en Afganistán, sin embargo se ha convertido en un símbolo de la resistencia.

A los ocho meses, el pequeño quedó gravemente herido por balas junto a su hermana mayor y al ser traslado al hospital de Kabul, los médicos tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla.

En los últimos cuatro años, el pequeño estuvo visitando el centro ortopédico de la Cruz Roja en Kabul hasta que recientemente logró conseguir una pierna artificial.

La emoción del niño fue tanta que hasta baila. Su madre, Rayeesa contó para AFP que él siempre es muy risueño. "Él está siempre bailando y mostrando cuán feliz se encuentra de tener una prótesis para su pierna".

La actitud del menor ha sido rescatada por el periodista Suhrab Sirat, quien en la red social escribió: "Se pone de pie y baila música afgana. Esto simboliza la resistencia de los afganos a la guerra y el optimismo hacia el futuro".

Según el CICR, cerca de 10.000 afganos se registran anualmente ante la Cruz roja para recibir ayuda tras la perdida de extremidades y para la rehabilitación física.

A landmine took Ahmed's leg.

This is the moment he got back on his feet.



Over 4,000 civilians were killed or injured by explosives in Afghanistan last year. Thats over a third more than in 2017 and the most since 2010. pic.twitter.com/5xVKhTWoiP

— ICRC (@ICRC) 6 de mayo de 2019