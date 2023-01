El cineasta Sam Mendes, director de ‘Skyfall’ y ‘Spectre’ de la saga de James Bond, ha apostado por el entrenador portugués José Mourinho, hoy DT del AS Roma de la Serie A, como el villano ideal para la próxima película de cine del célebre agente 007.

Mourinho, quien tiene fama de cascarrabias, es también todo un personaje en el futbol y sus oponentes lo tienen como ‘el malo’ por el juego de sus cuadros, a los que suele articular en torno a un gran despliegue físico bajo el principio de que solo vale ganar, aunque no se desarrolle un balompié muy vistoso.

Jura que Mourinho sería un gran villano

En una entrevista concedida al diario británico ‘The Guardian’, el famoso director de cine Sam Mendes rompió todos los esquemas sobre el que para él sería el villano ideal para el próximo James Bond, que ya no será interpretada por Daniel Craig: “José Mourinho”.

Ya alucinan con José Mourinho en James Bond.

Sí, mencionó a Mourinho, muy conocido por los ingleses por sus títulos en la Premier League con el Chelsea, por su copa UEFA con el Manchester United y por sus fracasos sonados con los mismos blues, ‘red devils’ y el Tottenham.





Mourinho, sin duda, insiste

“No hay nada mejor que eso”, apuntó Sam Mendes a Tim Lewis sobre el ‘Special One’ del fútbol y actual entrenador de la Roma.

En ‘Skyfall’ el papel de villano fue interpretado por Javier Bardem (Silva) y en ‘Spectre’ el malo fue Christoph Waltz (Blofeld).

Sam Mendes ha sido director de películas como American Beauty, Camino a la perdición, Jarhead, Revolutionary Road, Away We Go y 1917.

Y quiere a Mourinho, un revolucionario del fútbol en su momento, hoy en su tiempo más bajo en la Serie A de Italia.





