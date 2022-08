Enfurecidos porque podrían ser grabados en un despacho de televisión, estudiantes del Liceo Barros Arana, en Santiago de Chile, se la emprendieron a pedradas con un reportero de TV que debió huir presuroso para evitar ser alcanzado por alguno de los proyectiles.

Se trató de un nuevo incidente de un equipo del programa matinal Tu Día de Canal 13, esta vez en las inmediaciones del Liceo Barros Arana en la comuna de Santiago Centro. El periodista Rodrigo Pérez denunció haber sido agredido por estudiantes que interrumpieron un despacho.

De acuerdo a lo que relató Página 7, en horas de la mañana Carabineros llegó hasta el lugar debido a que alumnos se habían tomado las instalaciones y estaban ocasionando incidentes.

La unidad móvil de Canal 13 también arribó hasta el sector. Justo allí, el reportero Rodrigo Pérez intentó relatar lo que sucedía, cuando un grupo de 50 alumnos, menores de edad, comenzó a increparlo e indicarle que no querían que los mostraran.

Nada justifica agredir a la prensa.

“No quiero que ningún compañero salga en la tele”, se escuchó decir a uno de los manifestantes, antes que le pidieran al equipo alejarse del liceo en medio de la agresión.





Ataque artero

El reportero reculó, pero siguió siendo increpado por los estudiantes, existiendo incluso algunos piedrazos contra los comunicadores.

“A ver, no, no, no, aléjate. No te pongas frente a la cámara, si te pones frente a la cámara vas a salir. Dame un segundo, que estoy comentado, no te pongas porque no quieres salir”, sostuvo.

Tras eso se vio en cámara que Pérez fue víctima de un piedrazo, el cual chocó en su pecho: “Así como tienen el derecho a manifestarse. El alto, el que acaba de tirar la piedra, si quiere decir algo, se acerca y conversamos. Ningún problema”.

Por lo anterior el despacho debió ser cortado por el programa.

Tras eso, desde estudios Ángeles Araya tomó la palabra para referirse a lo sucedido.

“La agresión no se permite. No podemos continuar con el despacho de Rodrigo, no porque no queramos, sino porque no se entiende y le están tirando piedras”, destacó.





TE PUEDE INTERESAR