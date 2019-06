Expulsan de un avión a una mujer por vestir de "manera provocativa"

Una mujer fue expulsada de un avió la semana pasada en España por llevar una polo muy transparente con escote pronunciado.

Según The Sun, la mujer viajaba de Málaga a Londres, pero al final tuvo que pasar una noche más en Málaga y pagar casi 170 euros para regresar a casa. Harriet Osborne fue acusada por los pasajeros de vuelo de llevar una blusa que denotaba sus pezones. La mujer no llevaba sujetador, pero si tapapezones, y todo para mantener la prensa en su sitio. Sin embargo, los pasajeros no quisieron que siga en el vuelo.

Luego de las constantes quejas, una de las azafatas le pidió que se retirara pues su vestimenta era inadecuada para los menores que estaban a bordo. "La tripulación estuvo horrible y me hizo sentir humillada. Estaba en shock y fue muy sexista", denuncia la mujer.

Por su lado, EasyJet, la aerolínea en cuestión, afirma que la mujer se enfrentó a la azafata, por ello la sacaron, esto luego de pedirle que se tapara. "No toleramos comportamientos abusivos o amenazantes hacia nuestros empleados", comentó la empresa.

Cabe resaltar que la mujer afirmó que no se le veía nada y que ella salía de vacaciones, por lo que iba vestida de manera relajada.