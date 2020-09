Una peruana es investigada en España por presuntamente apropiarse de la casa donde trabajaba como asistenta de hogar, luego de que la dueña de 75 años falleciera de coronavirus.

Según informó el diario español “El Mundo”, la policía ya tiene la declaración de la peruana, de nombre Rosa, quien habría ordenado por su cuenta incinerar el cadáver sin avisarle a sus dos hijas. Apenas murió la dueña de la casa, la peruana se apropió de inmediato en la vivienda.

“Me gustaría saber qué pasó con mi madre esos días. Cuando nos enteramos de su muerte (de mi madre) ya estaba incinerada (...) Creo que mi madre no murió de forma natural y vamos a hacer todo lo posible para que se aclare lo que ha pasado. Tenemos indicios de que le ha podido hacer algo”, sostuvo Rosana, la hija de la mujer fallecida.

La empresa Desokupa ha tomado el caso para tratar de desalojar a la peruana, que tiene a la fecha dos pequeños a su cargo. Ella sería acusada “de homicidio, hurto, apropiación indebida, usurpación de domicilio y estafa”.

Historia de una usurpación

La mujer peruana comenzó a trabajar dos horas diarias en la limpieza de la vivienda a inicios de febrero. Rosana contó que la mujer iba a la casa de lunes a viernes y que su madre murió un sábado. “Ese día no tenía que ir a la casa, pero apareció y dice que descubrió el cadáver de mi madre al entrar en la casa pero no avisa al 112, ni hace nada”.

“A finales de marzo yo estaba ingresada por coronavirus, pero tenía contacto diario con mi madre durante esos días del pico máximo de la pandemia. De la noche a la mañana nos dijeron que había muerto. Un día antes de fallecer ella estaba bien y no sabemos qué es lo que le pasó porque el certificado médico señala que mi madre murió por posible COVID-19”, aseveró Rosana.

Le ofrecen 6 mil euros

La pareja de Rosana afirmó que ha tratado de negociar con la mujer para que se retire de la vivienda. “Si tuviera dignidad se habría ido ya. La he ofrecido hasta 6.000 euros y le he ofrecido trabajo y un piso de alquiler y me contestó que si le daba 15.000 euros que igual se iba”.

En un video, la acusada comentó que en el Perú las personas que cuidan a personas de edad se quedan con las viviendas cuando mueren.

