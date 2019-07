Joven queda con ceguera temporal luego que le colocaran pestañas postizas

Megan Rixson de 20 años acabó el una ceguera temporal luego que le colocaran pestañas postizas. Según Excelsior, la mujer se dio cuenta que algo iba mal cuando le empezó a picar el exceso de ojos.

Acudió donde la cosmetóloga donde se realizó el procedimiento, pero ella le dijo que era algo normal que le piquen los ojos los primeros días.

Sin embargo, el picor se convirtió en un dolor agudo que le impedía abrir los ojos. ¿Cuál fue el problema? pues la cosmetóloga utilizó pegamentos para uñas postizas en vez de pestañas.

al final la joven quedó totalmente ciega por unas horas, pero poco a empezó a recuperarse del shock alérgico.

"Me he puesto extensiones hoy en un sitio y resulta que han utilizado pegamento de uñas para ponérmelas. He quedado ciega por unas horas, por suerte la inflamación ha remitido, pero todavía están muy irritados", contó la joven en su cuenta de Twitter.

El adhesivo le produjo lesiones en la córnea, por lo que debe seguir en tratamiento. Según la joven, le pidieron disculpas por lo sucedido y le dieron otro vale para hacerse de nuevo dicho tratamiento, pero afirma que no volverá.