La South New Hampshire University (SNHU) se ha convertido en la universidad a distancia más grande de Estados Unidos donde hoy alberga a casi 180.000 estudiantes, el mismo número de población que las ciudades de Burgos y Albacete (España).

Según El País, hace 18 años contaba con 2.800 alumnos que fueron aumentando de manera exponencial hasta ahora gracias a la gestión de su rector, Paul Leblanc, quien tiene como idea llegar a los 300.000 universitarios para los próximos tres años e igualar en población a las ciudades de Valladolid o Vigo.

El éxito provocado por Leblanc parece ser una “formula secreta” que busca ser copiada por diversas instituciones estadounidenses.

Fundada en 1932 para formar militares, esta universidad ubicada en la ciudad de Manchester apenas contaba con 16 trabajadores que integraban el área digital y una mínima cantidad de estudiantes a distancia cuando Paul Leblanc -hijo de inmigrantes canadienses- asumió el cargo en 2003.

La popularidad obtenida por South New Hampshire University se debe al ingenioso método utilizado por su rector al crear rutas formativas personalizadas para cada estudiante con los más de 300 asesores tras pasar una entrevista personal.

Asimismo, los universitarios deben responder un formulario que desarrollaron los especialistas de la institución junto a Google.

“¿Para qué asistir a clase de algo que ya sabe? ¿Por qué no convalidar esas competencias? La universidad se tiene que construir para cada uno”, dijo Leblanc a El País luego de participar en el Global Education Forum, desarrollado en Madrid, donde se reunió con alumnos de Educación de la Universidad Camilo José Cela.

En su libro Seeking Purpose in an Age of Reform, el profesor Johann Neem se muestra como detractor del sistema empleado por el rector de la South New Hampshire University porque, según explica, este método deja de lado cuestiones de debate y reflexión toda institución debe proveer al alumno.

“No solo se aprende en el aula. Si tienes un militar de 26 años [el 18% de sus estudiantes ha pasado por el ejército] que lideró un grupo en Afganistán y vuelve, probablemente sepa mucho de liderazgo. ¿Cómo atrapamos este aprendizaje?”, detalla Leblanc.

“Para eso hacemos un mapa de habilidades: ¿Qué sabes? ¿Y qué sabes hacer con lo que sabes? Porque eso es lo que interesa a los empleadores. En una redacción, da igual que conozcas la estructura de un artículo si eres incapaz de escribirlo”, continuó.

La SNHU tiene como objetivo terminar con los exámenes que se desarrollan de forma tradicional a través de simulaciones: “Que demuestren lo que saben hacer. Trabajamos mucho con los empleadores para saber qué competencias y habilidades requieren y adaptamos la evaluación”, comentó el rector.

Un alumno que aprueba varios microcredenciales -cursos de especialización- en la SNHU puede conseguir un título de grado siempre y cuando siga ciertas asignaturas básicas.

