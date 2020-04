El mundialmente conocido Pentágono de los Estados Unidos finalmente se animó a mostrar videos oficiales de ovnis.

¡Tal como lo leen!

El Pentágono colgó tres videos cortos en los que se muestra "fenómenos aéreos no identificados".

En las imágenes se ve a los objetos voladores no identificados moviéndose rápidamente.

Estos ovnis fueron captados por cámaras infrarrojas y en estos se oye el asombro de los trabajadores del servicio del Pentágono.

Se conoció que la Marina de los Estados Unidos reconoció la veracidad de estas imágenes, los cuales fueron captados en setiembre del 2019.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”, señaló Sue Gough, portavoz del Pentágono.

La entidad también aclaró que están compartiendo estos videos, de manera oficial, para “aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay algo más en los videos”.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo González sobre disculpas de Ethel Pozo: “No sé quién es más fingida, si la hija o la madre”