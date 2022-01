El impresionante cantante Meat Loaf -famoso con su trilogía discográfica Bat Out Of Hell, de la que vendió millones en todo el mundo- era un antivacunas y ello lo llevó a la muerte de coronavirus, días atrás, reveló Howard Stern, popular presentador de SiriusXM radio.

En la traducción de Jorge Posada para El Nuevo Herald, de un artículo de Mike Stunson, Howard Stern dice que Meat Loaf estaba en un culto antivacunas.

Por ello, le pide a la familia que hable sobre las vacunas.

Meat Loaf, cuyo verdadero nombre era Marvin Lee Aday, murió la semana pasada a los 74 años. Aunque su familia no ha comentado la causa de su muerte, TMZ reportó que estaba “seriamente enfermo” con COVID-19 días antes de morir.

Así informó, con interesante informe, RTVE sobre la muerte de Meat Loaf:





Morir antes que vacunarse

En una entrevista que le dio en agosto a la publicación Pittsburgh Post-Gazette, Meat Loaf dijo que “tenía miedo de morir” por culpa del virus, pero de todos modos no iba a cambiar sus hábitos, entre los que estaba abrazar al público en medio de la pandemia.

“Si me muero, pues me muero, pero no voy a cambiar mis costumbres, ni dejar que me controlen”, le dijo el músico a la publicación.

Durante su programa del martes, 24 de enero, Stern dijo que Meat Loaf estaba “atrapado en algún culto de mier...” relacionado con el COVID-19. “Y, de alguna forma realmente creía en eso”, dijo Stern, según una grabación de audio que dio a conocer Mediaite.

“El declaró: ‘Prefiero morir como un hombre libre a tener que vacunarme’. ¡Y ahora está muerto!”. “Ojalá que su familia dé un paso al frente y diga: ‘Cuando Meat Loaf estaba en el hospital y no podía respirar, dijo que se había equivocado. Debí haberme vacunado’. Como todos los que se oponen a la vacuna, dijo que había cometido un error”. Con anterioridad, el famoso presentador de radio declaró sobre las personas que no quieren vacunarse: “Que vaya al caraj... su libertad. Quiero mi libertad para vivir”, reportó la revista Variety.

