Un estudio científico confirma que la frecuencia del agregado de sal a los alimentos se asocia con el incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular, insuficiencia e isquemia; y que más bien reducir la sal también reduce tales peligros sobre la salud y la vida.

El estudio publicado en línea por la revista Journal of the American College of Cardiology destaca el valor de las intervenciones conductuales para disminuir el consumo de sal.

La editorial Dietary Salt Intake Preferences and the Risk of Cardiovascular Disease publicada en la misma revista hace hincapié en que el estudio mostró un riesgo reducido de accidente cerebrovascular, eventos cardiovasculares importantes e incluso muerte por cualquier causa en el grupo analizado que usó sustitutos de la sal en comparación con los que usaron sal en forma normal.





Frecuencia con la que se agrega sal a los alimentos

El interés se concentró en saber si la frecuencia con la que se agrega sal a los alimentos tiene una implicación directa en los eventos de ECV y/o en los subtipos de ECV. Además, varios estudios recientes también demostraron que la frecuencia de agregar sal a los alimentos puede no solo representar la ingesta discrecional de sodio de algunas personas, sino que también reflejaría la preferencia de sabor a largo plazo de la persona.

En ese sentido, la frecuencia con la que se agrega sal a los alimentos puede considerarse un marcador sustituto de la ingesta de sodio a largo plazo en quienes siguen una dieta occidental.

El artículo evalúa si la frecuencia de agregar sal a los alimentos guardó relación con el riesgo de enfermedad cardiaca incidente en 176 570 participantes del Biobanco del Reino Unido. Examinó también la asociación entre la frecuencia de agregar sal a los alimentos y la dieta DASH respecto al riesgo cardiovascular.





Dieta saludable tiene sus productos

La dieta estilo DASH previene la hipertensión limitando el consumo de carnes rojas y procesadas mientras pone el énfasis en verduras, frutas, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa, frutos secos y legumbres.

Si bien brindó beneficios en relación con la merma del riesgo de enfermedades cardiovasculares, un ensayo clínico reciente descubrió que la combinación de la dieta DASH con la reducción de sodio era más beneficiosa para ciertos biomarcadores cardíacos, que incluyen lesión cardíaca, tensión e inflamación.

Los registros de eventos cardiovasculares se recopilaron a través de la historia clínica, el cuestionario, los datos de ingresos hospitalarios y los correspondientes a defunciones.

Los investigadores encontraron que la asociación del agregado de sal a los alimentos y el riesgo de enfermedad cardiovascular era más fuerte en los participantes de nivel socioeconómico más bajo, así como en los fumadores actuales.

Una puntuación más alta de la dieta DASH modificada se asoció con un menor riesgo cardíaco.





