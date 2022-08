La excampeona mundial china Ye Zhaoying confesó que en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, la federación de su país le pidió perder el partido de una de las semifinales de bádminton para abrir camino a una compañera que, por su estilo, tenía más posibilidades de ganar el oro ante una rival danesa, lo que finalmente se cumplió.

MÁS INFORMACIÓN : Perros salchicha compiten en Juegos Olímpicos para canes y son la sensación

Según Ye Zhaoying ha relatado para la televisión danesa ‘TV 2 SPORT’, en los Juegos Olímpicos 2000, a las semifinales del cuadro femenino llegaron tres jugadoras chinas y la danesa Camilla Martin. China rozaba el triplete, pero elaboraron un plan para asegurarse el oro en caso de que Martin lograse vencer en semis, lo que era probable.





Estrategia ganadora

La idea era escoger entre Ye Zhaoying y Gong Zhinchao (en la misma llave) a la jugadora que mejor se adaptase a las cualidades del juego de la danesa y que la no seleccionada se dejase ganar para no generar un desgaste innecesario y que no se notase que no jugaba al 100%.

MÁS INFORMACIÓN : Hong Kong será con Guadalajara coanfitrión de Juegos Gay, que son mismo Juegos Olímpicos

La federación china decidió que tenía que pasar Zhinchao y antes del partido, fueron a la habitación de Ye Zhaoying y le comunicaron la decisión que la china acató.

Camilla Martin, Gong Zhinchao y Ye Zhaoying en la premiación.

“Nadie sabía si Camilla pasaría a la final, y tenían que decidir quién de nosotras tenía más posibilidades de vencerla. Decidieron que tenía que perder y que era importante que nadie pudiera ver que estaba perdiendo deliberadamente. También era importante no cansar a Gong, así que perdí en dos sets. Si hubiera ganado mi semifinal y hubiera perdido ante Camilla, me habría considerado una traidora”, confesó Ye Zhaoying, que como “premio” recibió los 21,500 euros con los que se premiaban a la campeona.





Se notó “echada”

El resultado final fue un doble 11-8, objetivo cumplido... a medias. En la misma entrevista para la tele danesa, el analista Jim Laugesen vio las imágenes y no tiene dudas de la treta: “Ye Zhaoying era una jugadora con mucha clase, y se puede ver por su actitud y la forma en la que falla que no estaba ahí para ganar”.

Los temores de la federación china se cumplieron, y en la segunda semifinal Martin venció a Dai Yun. Sin embargo, la estrategia salió bien y en la final Gong Zhinchao se llevó el oro.

Una debatible decisión moral que la danesa llega a comprender: “Si no tuviéramos en cuenta la ética, China estaba actuando de forma inteligente. Nunca pude vencer a Gong Zhinchao y prefería jugar contra Ye Zhaoying. No hay duda de que los chinos sabían esto y que tenían muchas más posibilidades de ganar el oro llevando a Zhinchao a la final”, explicó la danesa Camilla Martin.





TE PUEDE INTERESAR