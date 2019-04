El extraño caso del bebé que nació sin piel

Un bebé nació estable en Texas, EE.UU., pero con una rara enfermedad llamada aplasia cutis congénita, la cual tiene como característica principal no tener piel.

En gaza y con químicos es protegido el cuerpo del pequeño quien está todavía hospitalizado a sus escasos tres meses de vida.

Tanto los doctores de San Antonio y los padres no se rinden y buscan varias alternativas para que pueda sobrevivir. Además hacen análisis genéticos ya que se trata de una enfermedad hereditaria.

"Lo he podido cargar dos veces pero debo utilizar bata y guantes. No hay contacto piel a piel, no es lo mismo”, contó la madre del niño.

