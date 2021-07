Demasiado emocionado, un hombre decidió celebrar su divorcio con música de banda en vivo y a las afueras del Registro Civil en Coahuila, en México.

A diferencia de muchas persona que se deprimen y ponen triste por divorciarse de su pareja, este hombre se mostró feliz y animado, al punto que pidió la canción “Cabrón y vago”.

Tras firmar el documento del divorcio, el hombre celebró con un grupo musical de banda y el hecho se ha viralizado en la red social de Facebook.

El momento quedó registrado en imágenes que se han compartido en Facebook y se ve al hombre con los papeles de divorcio en la mano.

“He sido cabrón ni se diga vago. Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”, se le escuchó cantar al hombre.

El momento ocurrió en Ciudad Acuña, en Coahuila, generando muchas reacciones.

VIDEOS RECOMENDADOS

Austin Palao le gusta que Rosángela le diga “bonito”: “Me encanta que me lo diga ella” | OJO

TE PUEDE INTERESAR