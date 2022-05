Facebook: Niña sorprende a todos con espectacular discurso feminista [VIDEO]

Una pequeña ya es la sensación en Facebook. La niña logró captar la atención de los cibernautas gracias a su discurso feminista, en el que dejó bien en claro su posición sobre el importante papel que tienen todas las mujeres en el mundo.

Se trata de una pequeña de 5 años identificada como Frida Natalia López Zúñiga, quien con coraje y valor expresó su opinión sobre la labor de las mujeres dentro de una sociedad aún machista.

Muy segura de si misma, como se le puede ver en el video subido a Facebook, la niña empezó su discurso indicando que “Ser mujer requiere de fuerza, valor y coraje, cuando era pequeña un niño no me dejó jugar porque dijo que las mujeres no podíamos ser súper héroes”.

Incluso, durante su discurso no dudó en nombrar a algunas mujeres ejemplares a nivel mundial y de su país, México. Entre ellas enumeró a Frida Kahlo, Teresa de Calcuta y a Sor Juana Inés de la Cruz.

"Yo te invito mujer a que hagas realidad tus ideales. Mujer, piensa en grande, sueña en grande y vive en grande", así concluyó la niña que ya es considerada la feminista más pequeña del mundo.

Hasta el momento, este video ha sido más de 8 millones de veces, ha sido compartido más de 18 mil veces y tiene miles de reacciones.

BEBÉ CON RISA MALÉFICA

Una bebé se ha convertido en la sensación de Internet luego de que su mamá subiera a YouTube el recuento de su contagiosa maléfica risa.

Como se puede ver en el video, la forma de reír de la pequeña es tan chistosa que ha logrado cautivar a los cibernautas, pues es muy parecida a la de un villano de película infantil. Incluso varios medios internacionales no han tenido inconveniente y lo han trasmitido en sus noticieros.

La mamá de la bebé compartió la recopilación de lasrisas de su hija en Youtubey acompañó el video con la siguiente descripción: "Estoy educando a mi hija para que sea una genio del mal".

Inmediatamente, el video logró cautivar el Internet por lo que actualmente ya ha sido reproducido más de 728 mil veces, tiene más de mil 500 "Me gusta" y 130 "No me gusta" en YouTube.

“Es encantadora y aterradora”, “Ojalá le cambie la voz pronto”, “Esa es la pureza verdadera”, “Quiero mi propio mini villano”, son algunos de los comentarios que acompañan en video en Youtube.

