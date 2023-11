​Facebook: Padres sorprenden a su hija orando por ellos antes de dormir [VIDEO]

Unas imágenes que han hecho que muchos en Internet se derritan de ternura. La pareja Kathryn y Caleb Whitt captó a su pequeña de dos años rezando por ellos y por su propia cuenta. Sin que nadie se lo diga o la obligue. El video en Facebook se ha vuelto viral.

Ellos llevaron a la cama a su hija pero no hicieron sus tradicionales oraciones con ella porque querían ver el partido del título de Panthers en el campeonato de la Conferencia Nacional de fútbol americano (NFC) y no querían perderse el final. Fue cuando, de pronto, empezaron a escuchar sonidos extraños en el cuarto de la niña. "Así que activamos el monitor de bebés en mi celular y empezamos a grabar", Kathryn Whitt, profesora de preescolar, como se ve en Facebook.

La niña ya tenía costumbre de rezar pero en esta ocasión se tomó más tiempo. En el video de Facebook se observa como ella dice con cuidado los nombres de las personas por las que ora. La niña menciona a toda su familia: desde su abuela a sus padres e incluso Santa Claus.

"Quedé asombrada de que a su edad pensara en todos por los que quería orar", dijo la madre. Antes de terminar su oración, pide una vez más por sus padres y luego concluye con un gran amén. La madre no sabía si publicarlo en Facebook, pero finalmente lo hizo para algunos amigos y familiares. Al final, se viralizó y se llenó de mensajes positivos. "Casi inmediatamente gente de todas partes nos enviaron mensajes diciendo que tocamos sus corazones".

A tanto llegó el video de Facebook que la pequeña Sutton acompañó a su madre en el trabajo esta semana y las personas le pidieron autográfos. "Ella sabe que es parte del algo grande, pero no sabe exactamente qué", dijo Kathryn Whitt, la madre.

We put Sutton to bed about an hour ago and then heard noise coming from her room. We turned on her baby monitor and found her praying! Wish we could have gotten the whole thing recorded. You’ve got to watch this! So sweet!!!To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com

Posted by Kathryn Whitt on domingo, 24 de enero de 2016

MIRA ESTO:

Facebook: hombre invita a comer a niños pobres y casi llora al ver la cuenta

Abren su estómago a causa de dolor y dejó a todos horrorizados [FOTO]