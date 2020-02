María Marimacha, dame tu corazón”, es la frase que recuerdan muchos de los relatos que escucharon en su infancia. Algunos afirman que se trata de una leyenda urbana por contener elementos inverosímiles. Sin embargo, hay algunos que creen que la historia es demasiado original para dejar de contarla a otros.

Esta historia que nace en el imaginario colectivo del Perú ha transcendido fronteras, al punto de ser conocida en muchos países de Latinoamérica. En la década de los 80 o 90, muchas madres o abuelitas contaban a los más pequeños con el afán de entretenerlos sobre la historia de una joven llamada María.

María Marimacha

Un día una joven llamada María jugaba en la calle con sus amigos, a ella siempre le gustaba jugar con sus amigos. En una oportunidad su madre le dijo que la ayudase y la envió a comprar al mercado corazón de res y aceite, ya que quería preparar unos anticuchos, un plato típico peruano hecho a base de ese corte.

María fue al mercado con el dinero que le había dado su madre, pero en el camino vio a unos niños jugando con unas canicas y decidió jugar con ellos apostando lo que le había dado su madre para el encargo de la carne. Desafortunadamente, ella perdió el juego y no tuvo más remedio que entregar la plata del recado.

María desesperada y sin el dinero no sabía qué hacer, ya que no podía regresar a su casa sin el mandado. Así que no tuvo más que ir al cementerio y desenterrar a un cadáver que recién había fallecido y le sacó el corazón, pero le faltaba el aceite, así que ella cogió una botella que encontró en la calle y orinó en ella.

Al regresar a su casa, María le dio las cosas a su mamá para hacer los anticuchos con el corazón del muerto y la orina sin que ella lo supiera. La hermana de María notó un sabor extraño en el plato hecho a base del corazón y le pareció raro que María no coma los anticuchos, ya que era su plato favorito.

Llegando la noche la hermana de María y su mamá le dijeron a María que iban a salir, pero María no quería ir así que ellas se fueron sin María, al cabo de un rato María se sintió cansada y decidió irse a dormir, pero cuando quiso hacerlo escuchó una voz que decía: “María marimacha, devuélveme mi corazón”.

María aterrorizada reconoció al instante aquella voz tétrica e intuyó que era del muerto que seguía diciendo: “María marimacha, devuélveme mi corazón”. María, presa del pánico, fue corriendo a esconderse dentro de un ropero al interior de su vivienda.