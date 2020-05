Un joven identificado como Marcy se movilizaba en auto por una carretera de Japón cuando notó la presencia de un “perrito perdido” en medio de la calle. Sin dudarlo, se estacionó, descendió del vehículo y decidió ponerlo a salvo llevándolo a su hogar.

A través de su cuenta de Twitter, el hombre pidió ayuda “para encontrar a los dueños” de Luna, nombre con el que lo bautizó. Asimismo, adjuntó algunas fotografías que no tardaron en llamar la atención de los internautas. La historia se volvió tendencia en Facebook.

“Hoy a las 14:30 aproximadamente, he rescatado a un perrito que estaba junto a la carretera 275 en la ciudad de Tsukigata. Estaba un poco más allá del Seven-Eleven dirección Sapporo (antes del semáforo). Cuando lo llevé al veterinario, me dijo que era hembra y tenía 1 o 2 meses de edad. Si crees conocer al dueño, por favor contáctate conmigo #perrorescatado”, escribió Marcy.

Sin embargo, todo cambió cuando el chico adjuntó un video. Algunos usuarios le advirtieron que el animal “ladraba raro” y que había la posibilidad de que se tratara de un mapache y no de un perro.

Posteriormente, Marcy llevó al animal a un veterinario, donde se confirmó que era la cría de un zorro. Al tratarse de un espécimen que es considerado peligroso, pues puede ser portador de enfermedad, el joven se contactó con un refugio, en donde le dijeron que Luna tenía entre 1 y 2 meses que la cuidarían hasta que crezca lo suficiente

“En conclusión, lo que rescaté era un ‘zorro’ y no un ‘perrito’. Gracias a todos lo que me avisaron. He consultado con la granja Kita Kitsune buscando ayuda, y me han dicho que se lo pueden quedar, así que planeo llevarlo allí mañana. Parece que esta vez he armado un jaleo a pesar de que no fuera un perro rescatado”, escribió el hombre más adelante.

Marcy contó que dejó a “Luna” durmiendo junto a otro zorro de su misma edad y que la granja se comprometió a compartir fotografías suyas más adelante.

