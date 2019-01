Fantasma aparece en medio de una videollamada

Lori Simmons de Washington, EE.UU. conversaba con su amiga Shana Thomas mediante la aplicación Marco Polo y hablaba de su casa, ya que recientemente se había mudado, pero nunca imaginó que un fantasma habitaba en su nuevo hogar.

"Me acabo de mudar a mi departamento, por lo que conversaba por videollamada con mi amiga para mostrarle el interior y solo estaba hablando de cosas generales", declaró Lori Simmons al diario británcio Daily Mirror.

La aplicación que estaban usando se llama Marco Polo en donde pueden grabar videos y hablar en vivo como si fuera un "walkie talkie". Shana Thomas al ver la figura de un niño se quedó paralizada y le preguntó si alguien andaba en su casa.

La respuesta de Lori Simmons fue negativo, estaba sola en casa. Luego de la videollamada ella cree que la figura es el fantasma "bromista" de un niño, pero no descarta que pueda ser un extraterrestre.

"La imagen puedes volver a reproducirla. De repente, su rostro se puso muy serio y me preguntó si había alguien más en la casa conmigo. Vivo sola, pero al instante miré a mi alrededor, porque era tan rara la forma en que Shana lo dijo que realmente me asustó. Le dije que estaba sola en casa. Se veía bastante sorprendida y me indicó entonces que volviera a ver mi video para ver qué pensaba", relató la situación.

Explicación del fenómeno paranormal

El apartamento de Lori Simmons está en la zona más antigua de Yakima que fue construido en 1935 y queda muy cerca a un hospital que estaba activo en el SXIX y de una residencia para ancianos.

Luego, reconoció que al estar asustada decidió quedarse en casa de su hija para pasar la noche y contrató al día siguiente a un espiritista para que limpie y bendiga su nueva casa. A pesar de la terrible experiencia que la dejó aterrada, la mujer decidió quedarse a vivir en su nuevo hogar por su cuenta.

