Una joven delincuente arrebató a una mujer de la urbanización Fiori, en San Martín de Porres, su cartera y el celular. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que los vecinos iban a salir en defensa de la víctima y que él iba a terminar detenido, al menos por unos minutos.

¿Qué pasó? Cuando los residentes de la zona lograr atrapar al delincuente, de la nada apareció su madre suplicando para que no lo lleven a la comisaría.

“Aparece una señora de unos 40 años y resulta que era su mamá. Entonces pedía suplicando a la chica que no lo denunciara porque ya le había devuelto el celular y ya no pasaba nada. Además, que estaban en una necesidad tremenda”, dijo un testigo al noticiero 24 horas.

De acuerdo al video mostrado en el informativo, la madre del ladrón forcejea con los vecinos e intenta convencer a la víctima de que no lo denuncie.

“Mira, yo no tengo qué comer. Escúchame, no seas mala, no lo denuncies, yo le voy a llamar la atención”, expresó la madre.

Ante la negativa de la víctima, la señora usó su fuerza para empujar al vecino que tenía a su hijo, quien logró liberarse y escapar. Al ver que el presunto delincuente huyó, la progenitora también hizo lo mismo.

TE PUEDE INTERESAR