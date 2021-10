Ignacio Fernández Barrionuevo-Pereña se encontraba en la procesión del Señor del Gran Poder en las calles de Sevilla, España. De pronto, alzó su mirada hacia el cielo y notó que las nubes formaron la figura de un rostro que le pareció conocido, a la cual el sujeto bautizó como “el rostro de Dios” tras tomarle una fotografía que se hizo viral en redes sociales.

La caminata de la imagen se dio el pasado sábado 16 de octubre por los barrios más desfavorecidos de la ciudad española aprovechando su 400 aniversario, el cual congregó a un sinnúmero de devotos, entre ellos Fernández Barrionuevo-Pereña.

A ACI Prensa, Ignacio destacó que en su hogar y barrio todos tenían gran expectativa por ver la imagen de Jesús: “Fui desde las 7 de la mañana para coger sitio, porque la procesión salía a las 9 de la mañana. Llegué temprano porque valía la pena. Cuando el Señor salió en toda la plaza, que estaba llena de gente, se hizo el silencio”, detalló.

La imagen fue tomada durante la procesión del Señor del Gran Poder. (Foto: Ignacio Fernández/Facebook)

Tras esto, relató lo que vio en las nubes: “Cuando el Señor pasó por donde yo estaba le hice unas fotos con el móvil, no me llevé la cámara porque me daba pereza. Después las subí a mi cuenta de Instagram y Facebook, firmadas porque hay quienes cogen las fotos sin permiso. Y después me fui a mi trabajo”, explicó.

Una vez compartida la foto en las redes sociales, Ignacio confesó que un amigo le llamó para preguntarle por la imagen: “Me preguntó si la había retocado. No, no lo había retocado. ¿Cómo hubiera podido? La foto fue subida desde el smartphone y soy malísimo utilizando ese programa de edición”.

La procesión del Señor del Gran Poder se se celebra en diversos países alrededor del mundo. (Foto: barbararosillo.com)

En tal momento, el amigo le dice a Fernández que volteé la imagen, porque se podía ver una forma bastante curiosa: “Ahí, de verdad, se me pusieron los pelos de punta. ¿Pero cómo es esto? Yo sé que es una nube, evidentemente que lo es, pero yo soy creyente y la naturaleza está hecha por Dios y él tiene muchas maneras de manifestarse, en el arte, en la música, en todo (…) Y quien quiera creer que crea”.

Ignacio Fernández cree que el hecho que la foto se volviera viral tiene una connotación divina: “Creo que el Señor ha decidido entrar en todos los hogares del mundo. La hermandad por los 400 años del Señor del Gran Poder quería ir de misión a los barrios más necesitados de Sevilla (…) También a través de los medios de comunicación y las redes sociales, el Señor del Gran Poder ha entrado en todas las casas del mundo, porque quien haya visto foto, sea creyente o no, ahí está el Señor del Gran Poder”.

En un principio, el sujeto no se dio cuenta de la curiosa figura que formaron las nubes. (Foto: Ignacio Fernández/Facebook)

