Un gran revuelo ha causado en Brasil el hecho de que el gobernador Eduardo Leite y precandidato presidencial haya revelado que es gay, más aún en un país con una sociedad conservadora con un presidente, Jair Bolsonaro, que siempre hace comentarios homofóbicos.

“Soy gay, soy un gobernador gay”, declaró Leite en una entrevista difundida la madrugada de este viernes por el popular presentador Pedro Bial, de TV Globo.





Leite es de política de centro, conduce el estado de Rio Grande do Sul (sur) y tiene 36 años.

“Y tengo orgullo de eso”, prosiguió Leite, que se convirtió en precandidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para las elecciones presidenciales de octubre de 2022.

Considera injusto e intolerable ser atacado por su orientación sexual

Él estima que con su participación en la política nacional, empezará a haber más ataques por parte de sus adversarios.

“Salgo a cenar con mi novio, no me escondo de nadie. Pero siempre quedaba algún barullo, algún sobreentendido, una bromilla del presidente (Bolsonaro), los ataques de otros políticos. Eso no es justo, no es correcto, no es tolerable”, añadió Leite.

Según el diario O Globo, es la primera vez que un precandidato presidencial se declara gay en Brasil, donde a diario homosexuales y transexuales sufren agresiones.

Su declaración, adelantada el jueves por la noche por los medios, se convirtió en tendencia en las redes sociales, con mensajes donde hasta el momento predominan los elogios.

Admiración y respeto por mi amigo @EduardoLeite_”, tuiteó el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, su adversario como precandidato del PSDB.

En Brasil, el odio y la intolerancia por asumir una orientación sexual es un gesto de coraje. Mi abrazo al gobernador @EduardoLeite_”, escribió la exdiputada comunista “gaúcha” (de Rio Grande do Sul) Manuela D’Ávila.