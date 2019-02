Graduada visita a su madre en el cementerio: "Te prometí que iba a ser abogada" (FOTOS)

Una joven de nombre Sara Montero se licenció como abogada tras estudiar la carrera de Derecho y ese mismo día visitó a su madre en el cementerio para contarle la gran noticia. Las fotos de ese día fueron compartidas en su cuenta de Facebook, donde de inmediato su historia se viralizó.

Resulta que Sara Montero y su familia no la tuvieron nada fácil. Cuando ella estaba estudiando, a una de sus hermanas le diagnosticaron leucemia y con ello se agudizó los gastos. La renta de donde vivía se les fue complicado pagar, a tal punto que tuvieron que mudarse a la casa de sus abuelos.

Tras mudarse, la madre de Sara Montero entró en una profunda depresión y se complicó cuando se enteraron que su hermana con cáncer estaba en fase terminal.

"Ya estaba desahuciada, que ya le quedaba muy poquito, a mi mamá le llegó la noticia de sorpresa y entre toda su desesperación cayó, ya estaba en depresión”, contó la joven graduada en Derecho.

Ese mismo día, la madre de Sara Montero mandó a la calle a sus hijos, ella se quedó sola y nunca más volvió a abrir los ojos. Seis meses después su hermana falleció.

Actualmente, Sara Montero logró graduarse y su hija de dos años es su motivación para seguir luchando y alcanzando sus sueños.

LA PUBLICACIÓN QUE SE VIRALIZÓ

"Aquí estoy MAMÁ tal y como te lo prometí aquel día que te vi por última vez, “GRADUADA DE LICENCIADA EN DERECHO” ¿te acuerdas? Ese día que te vi en ese ataúd de color café pensé en morirme se me acababan mis fuerzas, porque perder a una madre es el dolor más fuerte que puedas sentir, pero sabes Yo tenía dos personas hermosas por quien luchar dos retoños que me dejaste tú MIS HERMANAS por esa razón yo prometí continuar y echarle más ganas como nunca, después muere Dany (mi hermana) y me dolió como nunca, fue ahí cuando entré a estudiar en “UNIVER” mi casa de estudios, y prometí jamás rendirme porque quería llegar a ser una excelente abogada y mírame aquí estoy hoy es mi graduación mamá, voy rumbo al acto académico con una emoción enorme por haber logrado ir al panteón hace no menos de 15 minutos a compartirte mi alegría, mi emoción, mi orgullo y mi felicidad.... Porque fue por ti madre mía por ti y por la experiencia que me dejaste después de tu partida. Hoy quiero decir ¡LO LOGRÉ MAMÁ! (sic)".

