El grupo yihadista Al Qaeda amenazó de muerte al príncipe Harry de Inglaterra, añadiéndolo a su lista de objetivos al mencionarlo en la revista yihadista One Unmah, que fue replicada por varios medios españoles.

Al Qaeda pidió a sus seguidores “vengarse” del miembro de la familia real británica por confesar en su más reciente libro autobiográfico sobre su paso por Afganistán con el ejército británico, donde mató al menos a 25 yihadistas.

“No fue una estadística que me enorgulleciera, pero tampoco me avergüenzo. Cuando me encontré inmerso en el calor y la confusión del combate, no pensé en esas 25 personas. Eran piezas de ajedrez retiradas del tablero; la gente mala eliminada antes de que pudieran matar a la gente buena”, había dicho el príncipe Harry en una declaración de su libro.

Molestos por cobertura de medios al libro

“Sería una oportunidad para que la Corona británica se vengue de su hijo disidente reduciendo el costo de asegurarlo, y para dar paso a las manos islámicas para que sean ellas las que se tomen su justa retribución, ya que los crímenes no caen por estatuto de limitaciones, y los hombres correctos corren tras él, y alabado sea Alá, Señor de los Mundos”, dijeron los miembros de Al Qaeda en la publicación.

Al Qaeda también se quejó de la cobertura de los medios occidentales del libro de Harry, en particular de la falta de respeto mostrada por la pérdida de vidas afganas. “Como si la sangre afgana no tuviera el más mínimo respeto en esta mentalidad arrogante”, dijeron.