Dyhzy, el hijo del presidente de Argentina, anunció que sacará su DNI no binario ya que no se considera hombre ni se siente identificado con el nombre que aparece escrito en su actual documento de identidad.

Como se recuerda, el pasado miércoles, Alberto Fernández oficializó la incorporación en los DNI de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse con una tercera opción, que utilizará la letra “X”.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, reveló Dyhzy en un vivo de Instagram. Con anterioridad había adelantado que tomaría esta decisión apenas esté disponible.

“No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, dijo el hijo de Alberto Fernández durante su transmisión.

“¿No binario es que no te identificas con ningún género?”, le preguntó un usuario durante el vivo.

“Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”, contestó Dyhzy.

Y concluyó: “Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”.

