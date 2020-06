Hincha apuesta 5 soles y gana casi 5 mil soles tras triunfo de la Selección Peruana

Un joven dio a conocer en redes sociales su triunfo al apostar que Perú iba a empatar frente a Uruguay.

En la imagen se ve que él apostó a que los partidos de Brasil vs. Paraguay; Colombia vs. Chile y Perú vs. Uruguay terminaban en empate de cero contra cero. Gracias a su suerte, sus primeros resultados lo ayudaron y con solo 5 soles logró ganar casi 5 mil soles gracias al triunfo de la bicolor.

Cabe resaltar que la Selección Peruana ganó ayer frente a Uruguay, acertando todos los tiros de penal y logrando clasificar a la fase de Semifinales de la Copa América.

Ahora la “Blanquirroja” se tendrá que enfrentar con Chile en la Copa América este miércoles 3 de julio a las 7:30 pm (HORA PERUANA) en el estadio Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre.