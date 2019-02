La historia detrás de la foto de un abuelito planchando su camisa

En Twitter se ha compartido la foto de abuelito planchando su camisa. De inmediato esta se viralizó, pero lo que muchos no saben es que esconde una tierna historia.

Resulta que detrás de ese afán por planchar su camisa había una invitación de por medio. Su nieta lo había invitado a una cena.

Aldana, una joven de Tucumán, Argentina, lo contó en redes. "Le dije a mi abuelo que mañana lo voy a llevar a comer pizza en el mercado, como él me llevaba a mí cuando me buscaba del jardín, y mi prima me mando una foto de que ya se estaba preparando planchando la camisa. Estoy por llorar".

Luego de la salida y tras viralizarse la imagen, la joven contó el desenlace de esta historia.

"Chacho le manda saludos a todos y agradece su amor y buenos gestos", escribió Aldana junto a unas fotografías sobre su cena.

La joven añadió: "Se convirtió en el abuelo de todos ustedes por el cariño que le brindaron. No solo comió pizza, también paseo por la peatonal después de tanto tiempo, y se llevo un chocolate para comer de postre".

HAY MÁS...