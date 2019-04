Hombre se corta un dedo por equivocarse al votar (VIDEO)

Un joven en la India tomó la radical decisión de cortarse el dedo índice por equivocarse al momento de votar de manera electrónica.

Se trata de Pawan Kumar, cuyo video que se ha viralizado en redes sociales, y donde explica que el pasado jueves confundió los símbolos de los partidos en la máquina electrónica y votó por el partido del primer ministro nacionalista, Nerendra Modi.

Al darse cuenta y desesperado, llegó a su casa y se cortó el dedo índice con un hacha. "Quería votar por el elefante y se fue para la flor", explicó en el video.

La flor de loto es el símbolo del partido en el poder, y el elefante es el de una coalición opositora al primer ministro en Uttar Pradesh.

Resulta que en la India pese a que el voto es electrónico, el dedo índice de cada elector es marcado con tinta indeleble una vez que ha emitido su sufragio para que no pueda volver a votar.

A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3