Un hombre en los Estados Unidos decidió vengarse se su novia, quien lo abandonó tras enamorarse de su jefe. El sujeto decidió hacerlo por Facebook y el hecho se ha viralizado.

Después de ocho meses de relación, Aaron Adams fue abandonado por quien era su novia, Sidney Shelby, quien empezó a enamorarse de su jefe.

Al terminar la relación, le pidió que cambiara su foto de perfil en Facebook, pero a él le gustaba como salía y por eso tomó una insólita decisión.

A fin de que no se le note la cara a la chica, pero él siga presente en la foto, Aaron Adams decidió colocar una ‘X’ roja gigante en la cara de ella y así pudiera “cubrir su identidad”.

Por si fuera poco, escribió “posición disponible” en color turquesa en el brazo derecho de Sidney, indicando que había una nueva ‘vacatante’ a su lado.

“Sidney me dijo ‘no me importa si tienes que recortarme o hacerme garabatos, simplemente no quiero estar más en tu foto de perfil’. Así que tomé esa idea y la seguí”, contó el chico ren las redes.

Desde que subió la nueva foto de perfil en Facebook, se volvió viral y ha tenido más de 13 mil reacciones.

VIDEOS RECOMENDADOS

Luciana Fuster habla sobre posible reconciliación entre Emilio Jaime y Austin Palao

Luciana Fuster habla sobre posible reconciliación entre Emilio Jaime y Austin Palao

TE PUEDE INTERESAR