Hombre hace la dieta de la cerveza y baja 20 kg en 45 días (VIDEO)

Un hombre de Estados Unidos llamado Del Hall logró perder en total 19,95 kg haciendo la dieta de cerveza durante los 45 días de Cuaresma.

El 6 de marzo dejó de ingerir alimentos sólidos y su única comida era la bebida alcohólica. Aunque tiene 43 años en tan solo un mes y medio ya se siente como un veinteañero.

El hombre de Cincinnati, Ohio quien trabaja en la cervecería local Fifty West como director de ventas afirmó que su cuerpo le pide menos tiempo para dormir, piensa de manera más claras y sus inflamaciones han bajado.

"La cerveza no es mala como la gente piensa. Realmente, la dieta estadounidense común te matará más rápido de lo que lo hará la cerveza artesanal", dijo a un medio local.

"Mi familia pensó: 'Del haciendo lo de siempre'. Nadie realmente me creyó. Para mí no es tan grave. He hecho todo tipo de locuras en mi vida", contó el hombre que tomó una a dos cervezas al día.

Del Hall se inspiró en el reto de los monjes en un monasterio cerca a Múnich quienes a comienzos del SXVII y con permiso del Elector de Baviera, consumieron cerveza que su densidad y calorías era más conocido como 'pan líquido'.

