Hombre intenta besar a conductora frente a cámaras y termina en forcejeos (VIDEO)

Un hombre intentó besar en vivo a una conductora de televisión en Sonora, México; y el momento registrado en video se ha viralizado en las redes sociales.

El sujeto que intentó darle un beso en la boca a Alejandra León, pese a su negativa, fue el funcionario estatal José María Armenta y lo hizo en el programa "El Mejor Día".

Al momento de su presentación, este agarró del cuello y los hombros a la conductora de televisión y la quiso besar; mientras ella pataleaba para que no lo haga.

Antes de intentar cometer este acto, el funcionario estatal escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Algún día le voy a dar un beso a la Ale (Alejandra León), en algún punto; no sé si en el programa que entra; o en otro programa; graben esto y guarden este tuit”.

Tras lo sucedido, el hombre tuvo que pedir disculpas a través de las redes sociales en un video.

En tanto, la conductora de televisión se pronunció con un fuerte mensaje. "¿Acaso este señor en poco más de 3 años no ha aprendido nada, por lo menos del discurso institucional, es la voz oficial y maestro de ceremonias, que no? ¡CARAMBA! (...) Cuando te digan NO, es NO, punto. Ahora resulta que por ser ‘gracioso’ al aire es justificable lo que hizo", expresó en redes sociales María Eugenia.

