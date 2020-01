El último fin se semana se hizo viral en las redes sociales un video de un hincha siendo infiel a su pareja durante un partido del Barcelona de Guayaquil vs. Delfín.

Y es que las cámaras de TV lo captaron en el preciso momento en que él besaba alegremente a una mujer. Sin embargo, al darse cuenta que era grabado, el hincha cambió de expresión, dejó de abrazar a la jovencita y comenzó a mirar a otro lugar.

Inmediatamente muchos pensaron que su reacción se debía a que las cámaras de TV habían expuesto una infidelidad. En efecto así fue, ya que luego se conoció que el hincha, llamado Deyvi Andrade, aparecía en Facebook con otra mujer que era realmente su pareja.

Sabemos a quien lo esperan con las maletas listas...

Disculpas públicas

Luego de que el video se viralizó, Deyvi Andrade rompió su silencio y aseguró que la jovencita no era su amante sino su amiga: “En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso (...) Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final”.

El hincha también lamentó que este video haya “destruido” su relación: "La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”.

Por si fuera poco, el hincha pidió perdón a su pareja. “Quiero volver a vivir estos momentos junto a ti mi preciosa, estoy muy arrepentido, y así como salí en público cometiendo esa burrada, así mismo te voy a pedir disculpas en vivo”, indicó en una publicación de Facebook.

