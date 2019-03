Esposo descubre que se casó con un hombre 19 años después

Un hombre belga de 64 años llamado Jan se dio cuenta que se había casado con un varón. La sorpresa lo descubrió tras 19 años de haber contraído matrimonio.

“Nunca había notado nada raro, ni cuando teníamos intimidad”, aseguró el hombre al enterarse de la identidad de su supuesta mujer.

Se enamoraron

La pareja se enamoró en el país natal de Mónica, Indonesia y comenzaron a vivir juntos en un breve tiempo. Luego de unos meses se habían casado en la ciudad de Amberes, Bélgica.

El matrimonio pactó no tener hijos ya que Jan era padre en otro compromiso. Todo empezó luego de 19 años, cuando Mónica tuvo un problema con su documentación y las sospechas empezaron.

El hombre le revisó el celular de su mujer y vio algunos mensajes reveladores. Finalmente, terminó encontrándose con la verdad y Mónica había tenido una cirugía para cambiarse de sexo.

Confesión

“Mónica me confesó que había nacido niño pero que ahora era una mujer”, relató Jan, quien tras saber la respuesta se encuentra en tratamiento psiquiátrico por el «shock sufrido» y que empezó acciones para anular el matrimonio.

“Yo la traje a Bélgica. Y eso no fue fácil. Los tribunales belgas tenían serias dudas sobre la autenticidad de su nacimiento y sus documentos de identidad. Siempre creí que ella era una mujer atractiva, toda una mujer y no tenía rasgos masculinos..Ella me engañó fingiendo que tenía la menstruación, usaba toallas higiénicas para ocultarme la verdad", aseguró el hombre.

HAY MÁS...