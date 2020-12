¡Terrible! El caso de un hombre de 51 años de nombre Thomas Macías ha conmocionado a miles alrededor del mundo a través de las redes sociales, donde se viene haciendo viral su historia de vida.

Y es que el sujeto se habría contagiado de COVID-19 luego de asistir a una fiesta y debido a los fuertes síntomas lamentó su decisión, sin imaginar que al día siguiente fallecería por esta terrible enfermedad.

Thomas lamentó mucho su accionar y lo calificó como una “estupidez”, ya que sabemos que los eventos sociales están totalmente prohibidos debido a la propagación del virus.

La víctima contó que los primeros meses de la pandemia se cuidó y hasta evitó asistir a reuniones familiares, sin embargo, al poco tiempo dejó de seguir los protocolos y fue a una parrillada con sus amigos.

“Algunos de ustedes lo saben, pero la mayoría no. Me j*** y salí hace un par de semanas y contraje el Covid-19… El lunes me hice la prueba y se confirmó el jueves. Debido a mi estupidez, puse en peligro la salud de mi madre, mis hermanas y mi familia”, contó Macías en sus redes sociales.

“Ha sido una experiencia muy dolorosa. Esto no es una broma. Si tienes que salir usa un cubrebocas y practica el distanciamiento social. No seas un maldito idiota como yo”, agregó.

El hermano de Thomas, Gustavo López, comentó al medio NBC que luego que de Macías escribiera su historia en las redes sociales falleció al día siguiente debido a los fuertes síntomas del COVID-19.