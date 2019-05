Hombre se viraliza por su desesperado grito de amor a su ex: "No me hagas esto" (VIDEO)

El video de un hombre se ha viralizado en las redes sociales, debido a su desesperado grito de amor a su expareja.

El joven llegó montado en su bicicleta hasta la casa de su expareja y desde la calle empezó a gritarle, llamando la atención de los vecinos. Fue uno de ellos el que lo grabó.

Al hombre se le escucha decir: "No me hagás esto sabiendo que vos me amás… ¡No me hagás esto Yurani! ¡Yurani! ¡Yurani! Vos me hacés tu brujería". Al no tener respuesta, el hombre terminó retirándose del lugar.

El video fue compartido en la cuenta de Facebook 'Cali es Cali' el 15 de mayo y desde entonces se volvió viral. Además, causó diferentes reacciones entre los cibernautas.

