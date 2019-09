El “hongo zombie” existe y está en nuestra selva peruana, precisamente en las afueras de la ciudad de Iquitos.

Fue el fotógrafo francés Frank Deschandol, quien captó al “hongo zombie” en el preciso momento en el que atacaba a un escarabajo.

En la imagen, lo que parecen ser antenas, en realidad es el hongo que parasita y se apodera de sus víctimas.

Frank Deschandol

Una vez que toma el control, el "hongo zombie" expulsa esporar al viento para captar nuevas víctimas.

La foto captada por el extranjero fue en la estación biológica Madre Selva.

“Al principio, me preguntaba que podría ser esta cosa extraña, entonces me acerqué y me impresionó mucho esta vista y la perfecta simetría del hongo”, contó el francés a la BBC Deschandol.