¿Cuáles son las frases que usan los hombres para justificar sus infidelidades? El especialista en temas de pareja, Dr. Tomás Angulo, reveló cuáles son las frases que utilizan los hombres luego de que son descubiertos con otra mujer.

“Son frases que ellos usan para solucionar o ‘achicar’ el problema”, contó el Dr. Angulo a OJO.

1. “No sé cómo pasó”

“¿No sé como pasó?” Osea tu te quedaste quitecito, paralizado y la otra vino y te sedujo. ¿Tú no pudiste hacer nada? Lindo, eres.

Esta frase da mucha pica en las mujeres, genera cólera.

2. “Ella no significa nada, solo fue un juego”

¿No significa nada? Entonces por qué mentiste tres meses, 1 año... Entonces, ¿por qué gastaste tanta plata?

Esta frase altera, en lugar de solucionar, empeora

3. “Tranquila yo me voy a quedar contigo, este es mi hogar”

¿Cómo me voy a quedar tranquila, si estoy un hombre que me miente? ¿Cómo se puedo vivir con un hombre mentiroso?

Las mujeres se vuelven locas con esta frase porque la infidelidad es dolorosa. Los hombres intentar disminuir el impacto. Los hombres esperan que se les pase a las mujeres.

¿Qué ocurre con tu relación tras una infidelidad?

Las mujeres no olvidan, las mujeres te harán pagar la deuda. Te van a llevar al pasado y te van a aleccionar.

Como no se sienten seguras, te recordarán todo el tiempo tu infidelidad para que no las vuelvas a fallar. Ya no será una relación sana.

