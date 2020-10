Un triste desenlace tuvo el influencer fitness Dmitriy Stuzhuk, pues murió a causa del coronavirus o Covid-19 a sus 33 años de edad.

Fue su exesposa, Sofia Stuzhuk, quien confirmó la lamentable noticia el pasado 17 de octubre. Contó que Dmitriy Stuzhuk no resistió y aunque ya no eran pareja, le agradeció por todo los vivido.

“Hemos vivido y experimentado mucho contigo. Estuviste ahí lleno de dolor y alegría ... Estaré agradecida por tu vida por nuestros tres hermosos hijos”, escribió.

Continuó: “Ya no estamos juntos, pero no hay daño en lo más mínimo”. “Lo siento ... lo siento. Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de su hijo”.

Al final, ella escribió: “Tú eres nuestro ángel de la guarda, y tu amor siempre protegerá a nuestro ángel. Darse cuenta es doloroso. Dima Stuzuk”.

Fue el propio Dmitriy Stuzhuk quien confirmó que se había infectado con el coronavirus. “Como todos saben por las historias, tengo coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez tengo el entusiasmo de escribir al menos algo. Quiero compartir mi condición y advertir a todos de manera convincente: también creí que no había covid, hasta que no me enferme.”

Según información de el diario The Sun, el influencer se contagió del Coronavirus en un viaje durante Turquía, por lo que fue trasladado a su natal Ucrania.

