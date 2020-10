Un video recientemente hecho viral muestra el momento en que un gato callejero ocasiona severos daños a una cervecería de la ciudad de Krasnodar, en Rusia . El clip, grabado por una cámara de seguridad, fue difundido en Instagram por los encargados del local.

En este se puede observar cómo el felino cae del techo del establecimiento, provocando un gran alboroto. Casi de inmediato, el animal empieza a correr asustado, llegando a subir a una de las mesas.

“Queridos amigos, en estos momentos nos encontramos experimentando pequeños problemas técnicos en nuestra sala de degustación, debido a la inesperada caída de un gato del cielo”, se lee en el post de Instagram.





Varios usuarios no pudieron evitar tomar el asunto con gracia, dejando comentarios de ese tono. “Ojalá no me caiga un gato en la cabeza cuando vaya para allá”, sostuvo uno de ellos.

El video del incidente actualmente tiene más de 3.400 reproducciones. Estamos seguros de que acumulará muchas más en los siguientes días. Solo debemos esperar.

