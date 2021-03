En Colombia, un influencer ha dado de qué hablar luego de ponerse senos a causa de una apuesta. Se trata de Yeferson Cossio de 26 años de edad.

Resulta que el influencer que vive en Medellín y su amigo Jhoan López hicieron un desafía hace un mes y posteriormente lo anunciaron: se sometieron a una operación y mostrarían el resultado.

Después de un tiempo, los dos jóvenes contaron para el medio El Tiempo que no les preocupa haberse puesto implantes, pues lograrán retirárselos.

“No estoy preocupado, ya hablé con los médicos y me explicaron que no dañará mis músculos pectorales. Dejaré los implantes por tres días y luego me los quito, la cicatriz quedará pequeña y debajo de un tatuaje, por lo que no se notará en absoluto… ¿Te imaginas envejecer y decir que una vez perdí una apuesta y obtuve unas tetas enormes?”, explicó el joven.

Mientras grababa las reacciones de sus familiares, su novia decía en broma “no es normal que a tu marido y a tu hermano les salgan senos”.

